Полиция выясняет обстоятельства ДТП под Верхнесадовым

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля четверо человек погибли, двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

По предварительной информации, 10 июля в 14.20 на 47-м километре автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса «Мерседес-Спринтер». Имеются погибшие и пострадавшие.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователь следственной части следственного управления УМВД России по Севастополю. Координирует действия экстренных служб и правоохранительных органов прокурор Нахимовского района Севастополя Дмитрий Рейх.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Севастооплю, в ДТП погибли четыре девушки в возрасте от 17 до 19 лет. По версии ГИБДД, 18-летняя водитель ВАЗа не уступила дорогу микроавтобусу под управлением 45-летнего водителя. В результате столкновения четыре пассажирки легкового автомобиля погибли, а девушка-водитель экстренно госпитализирована. Водителю микроавтобуса оказана медицинская помощь на месте.