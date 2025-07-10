Обсудили проблемы высшего образования и науки

Глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время состоявшейся 8 июля в Севастополе встречи обсудили дальнейшие шаги по развитию в Севастополе научно-образовательной сферы.

Министру рассказали о планах участия в конкурсе проектов по созданию университетских кампусов. Согласно представленной концепции, будущий студгородок Севастопольского госуниверситета планируют разместить на площади 50 га в районе бухты Голландия.

Проект включит шесть институтов СевГУ: Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, Институт общественных наук и международных отношений, Институт перспективных исследований. Министр оценил представленный проект, как способствующий повышению привлекательности и конкурентоспособности учебного заведения.

«По степени проработки представленного вами проекта могу сказать, что он один из лучших. Мы очень ждем вас на конкурсе», — похвалил севастопольцев В.Фальков.

В ходе встречи также была рассмотрены планы по обновлению инфраструктуры Морского гидрофизического института РАН и Института биологии южных морей РАН, механизмы разносторонней поддержки сотрудников научных учреждений и шаги по привлечению молодежи в науку. Предполагается, что меры поддержки в перспективе включат также программу обеспечения молодых ученых жильем.

В Морском гидрофизическом институте состоялась встреча с коллективом, разговор коснулся ремонта здания и закупки нового оборудования.

В ИнБЮМе министру показали молодежную научную лабораторию, где работает микроводорослевое производство, устричная ферма. В ходе посещения также затронули тему запланированного капремонта здания главного радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной, с расположенными там же пирсом, набережной и причальной стенкой. С учетом выделенных на ремонт Минобрнауки средств.