Облицовку подпорных стен на Адмирала Октябрьского просят обсудить повторно

С такой просьбой к руководству города и членам архитектурно-художественного совета обратился севастопольский историк-краевед Степан Самошин.

Он считает решение облицевать подпорные стены на спуске Адмирала Октябрьского «челябинским гранитом» незаконным и нарушающим исторический облик города. Об этом общественник написал в соцсетях.

Он напомнил, что месяц назад архсовет рассматривал варианты облицовки. Победил — рябой темно-желтый гранит Южно-Султаевского месторождения (Челябинская обл.), с технологией отделки – вентфасад.

Однако, принимая такое решение, члены совета, по словам С.Самошина, забыли, что обе стены входят в объединенную охранную зону вокруг нескольких объектов культурного наследия: северная стена — в подзону ЗРЗ-3, южная – ЗРЗ-1 (ЗРЗ – «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности», т. е. территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений).

«Согласно постановлению губернатора от 22.05.2023 года, «на территории земель в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3 запрещается: (...) Снос, демонтаж архитектурных исторических (выполненных до 1957 г. и (или) сохранивших архитектурно-художественное решение) сооружений малых форм (садовые ограды, ворота, подпорные стенки), формирующих уличный фронт застройки, за исключением случаев аварийности и при условии воссоздания архитектурного решения и габаритов». Таким образом, при ремонте строители обязаны воссоздать исторический облик этих стен, — считает С.Самошин.

Он также вспомнил, что стена в разные исторические периоды имела два облика: еще до революции она была выложена инкерманским камнем без облицовки. Отделка появилась в середине восьмидесятых, тогда стены забетонировали и покрыли гранитной брекчией (обломками неправильной формы).

— Но здесь никогда не было челябинского гранита и вентфасада. И тем более ужасных хромированных поручней, которые были показаны на визуализации подрядчиком! — возмущен историк.

Именно поэтому он просит руководство Севнаследия «вмешаться в ситуацию для разъяснения всем участникам процесса необходимости соблюдать законодательство при работах в охранной зоне».

Обращаясь к и.о.замгубернатора Максиму Жукалову, он также просит инициировать повторное обсуждение облика подпорных стен для в соответствии с требованиями регионального законодательства.