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ДИЗО нарезает участки без привязки к местности

Рябов Михаил

Прокуратура Севастополя предотвратила незаконное предоставление из государственной собственности более 1,5 га земель города.

Прокуратура проверила исполнение требований действующего законодательства при формировании земельных участков из числа земель города для предоставления в собственность и аренду. Установлено, что в ряде случаев распоряжениями департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) города предварительно согласовано предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства с нарушением требований земельного законодательства. Участки сформированы без учета изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости, ограничения доступа к смежным территориям и других обстоятельств, препятствующих рациональному использованию и охране земель.

Прокуратура Севастополя опротестовала распоряжения департамента. Протесты удовлетворены: предотвращено незаконное формирование земельных участков из числа земель города общей площадью почти 1,5 га.