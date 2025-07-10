ДИЗО нарезает участки без привязки к местности

Прокуратура проверила исполнение требований действующего законодательства при формировании земельных участков из числа земель города для предоставления в собственность и аренду. Установлено, что в ряде случаев распоряжениями департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) города предварительно согласовано предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства с нарушением требований земельного законодательства. Участки сформированы без учета изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости, ограничения доступа к смежным территориям и других обстоятельств, препятствующих рациональному использованию и охране земель.

Прокуратура Севастополя опротестовала распоряжения департамента. Протесты удовлетворены: предотвращено незаконное формирование земельных участков из числа земель города общей площадью почти 1,5 га.