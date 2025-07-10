Будет еще жарче

Такой прогноз дали в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По их данным, нынешняя жара – вовсе не рекордный показатель для первой половины июля, в 1971-м, 2004-м и 2012 -х годах было еще жарче.

В ближайшее время в Севастополе ожидается жаркая сухая погода, без существенных осадков, температурные показатели будут держаться ночью +19+21°С и днем +29+31°С, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с,

После 12 июля температура повысится до +32+33 градусов. Дождей не будет, разве что через неделю возможен небольшой дождик.

Что касается температуры воды, то сейчас в акватории Севастопольской бухты морская вода прогрелась до +22+24 градусов.