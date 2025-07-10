«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщается в телеграм-канале пресс-службы «Аэрофлота».

Ранее сегодня в Минтрансе сообщили, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться в светлое время суток — с 8.30 до 20.00 мск.

«18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: «Эконом» и «Бизнес», — цитирует ТАСС сообщение «Аэрофлота».

Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. Второй рейс добавится 6 августа, до середины сентября он будет выполняться ежедневно.

После начала специальной военной операции на Украине Россия с 24 февраля полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года — аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу.