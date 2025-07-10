8-й участок трассы «Таврида» могут передать в управление Упрдор «Тамань»

Об этом «Севастопольской газете» сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения, продолжив тему, поднятую 7 июля на заседании городского правительства о содержании севастопольской части трассы.

ФКУ Упрдор «Тамань» направило письмо в Департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя о необходимости формирования перечня документов для приема-передачи им в оперативное управление 8-го участка трассы «Таврида», с напоминанием, что на сегодня этот кусок автомобильной дороги находится в оперативном ведении Севастопольского Автодора.

Также ФКУ Упрдор «Тамань» направило письмо в ДИЗО о необходимости устранить выявленные дефекты транспортно-эксплуатационного состояния данного участка автодороги до его приема-передачи.