В Крыму 8 июля побит температурный рекорд

Температура воздуха в Крыму 8 июля достигла 38 градусов, что стало рекордом для региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил в Симферополе +38,0°», — говорится в сообщении. Предыдущий рекорд на эту дату — +37,6° — был зафиксирован в 2024 году.

Аномально жаркую погоду прогнозируют в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов, сообщили ранее в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.