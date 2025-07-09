В Крыму 8 июля побит температурный рекорд
Температура воздуха в Крыму 8 июля достигла 38 градусов, что стало рекордом для региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
«8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил в Симферополе +38,0°», — говорится в сообщении. Предыдущий рекорд на эту дату — +37,6° — был зафиксирован в 2024 году.
Аномально жаркую погоду прогнозируют в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов, сообщили ранее в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.