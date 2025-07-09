Стали третьими на общекомандных студенческих соревнованиях по теннису

Пока внимание профессионалов тенниса все еще сконцентрировано на лондонских кортах Уимблдона, на грунтовых кортах в Национальном теннисном центре им.Х.А. Самаранча соревновались студенты российских вузов: юноши и девушки до 26 лет. Турнир прошел с 4 по 6 июля, собрав лучших студентов-теннисистов страны.

Среди участников были студенты Института физической культуры, МИСиС, Высшей школы экономики, МГИМО, МГУ, филиала МГУ им.Ломоносова в Севастополе и др. Наши ребята получили приглашение поучаствовать в соревнованиях столь высокого уровня после удачного выступления на Фестивале университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 году.

Каждая команда состояла из двух спортсменов — юноша и девушка, которые выступали в своих одиночных разрядах и в миксте (смешанная пара).

Севастополь представили студент 3 курса филиала (направление подготовки «География») Руслан Серажетдинов и выпускница 2024 года (направление подготовки «История») Юлия Зубихина.

Р.Серажетдинов, имея самую высокую стартовую позицию, в результате соревнований стал третьим в одиночном разряде, он завоевал бронзовую медаль. Ю.Зубихина, к сожалению, не вошла в призовую тройку. Зато в миксте наши теннисисты показали себя «во всей красе».

В финальном матче они уступили только паре из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (г.Омск), в составе которой играл победитель в мужском разряде и серебряная призер соревнований в женской одиночке. У наших – серебряная медаль!

В итоге, по сумме двух призовых мест в двух видах программы команда «МГУ Севастополь» заняла третье общекомандное место.

Остается добавить, что тренировал ребят заведующий кафедрой вычислительной математики филиала, первый теннисист во Всероссийском списке теннисистов в категории 60+ Владимир Ежов.