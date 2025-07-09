Севавтодору помогут привести в порядок 8-й этап «Тавриды»

Как оказалось, финальный участок трассы принадлежит Севастополю и еще не передан в федеральную собственность.

Тема состояния участка трассы «Таврида» поднималась на заседании правительства Севастополя 7 июля. Глава города Михаил Развожаев высказал претензии по поводу невыполнения обязательств по содержанию севастопольского участка дороги — 8-го этапа. По его словам, федеральная обслуживающая организация — УПРДОР «Тамань» должна вспомнить о своих обязательствах и почистить желоба стока воды от скопившегося мусора, а также восстановить покореженный отбойник.

Такие рекомендации в свой адрес в УПРДОР «Тамань» и в ООО «ЕТС КРЫМ», на которое возложено обслуживание автодороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь (так официально называется трасса «Таврида») восприняли с удивлением.

Услуги по содержанию трассы в рамках госконтракта от 22.05.2025 года действительно оказывает ООО «ЕТС КРЫМ», но на 7-м этапе. Он расположен в Республике Крым. А 8-й этап «Тавриды», о котором шла речь на заседании правительства Севастополя, до сих пор находится на содержании у ГБУ «Севастопольский Автодор».

«На 7-м этапе трассы специалистами «ЕТС КРЫМ» ежедневно проводятся мероприятия по мониторингу состояния автомобильной дороги. Мы регулярно осуществляем уборку дорожного полотна, мойку барьерного ограждения, покос травы, чистку лотков. При обнаружении поврежденных элементов, входящих в состав обслуживаемого нами участка дороги, и дорожных знаков, незамедлительно проводим ремонтные работы. Заниматься ежедневным обслуживанием иных участков дороги, не входящих в контракт, мы не имеем права», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля в разосланном СМИ сообщении.

Порядок на вверенном компании участке дороги подтверждает и Госавтоинспекция Севастополя. «При обследовании 7 этапа автодороги А-291 «Таврида» (257+800 – 271+154), нарушений по содержанию действующей дорожной сети не установлено», — говорится в письме, подписанном врио начальника Управления Госавтоинспекции Евгением Большовым.

Чего, как убедились сами сотрудники «ЕТС Крым», не скажешь о 8-м этапе. И лотки там не чищены, и отбойник в районе Сахарной Головки искорежен.

Решили помочь коллегам

В настоящий момент в связи со сложившейся ситуацией дирекция «ЕТС Крым» приняла решение оказать помощь «Севастопольскому Автодору» в устранении не только озвученных губернатором замечаний.

«В трехдневный срок поможем коллегам из ГБУ «Севастопольский Автодор», приведем участок дороги в порядок и направим соответствующий отчет в федеральные органы власти», — пообещал В.Тесля.