Подземных парковок в Севастополе пока строить не планируют

Строительству подземных парковок препятствует, в том числе, геология. Об этом «Севастопольской газете» рассказал и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, город имеет сложную геологию, с карстовыми пространствами. Это изначально означает больший объем работ и необходимость больших финансовых вложений при строительстве.

— Но, если такое решение будет принято и будут конкретные проекты, конечно, будем развивать, — пообещал С.Таматаев. По его словам, в департаменте считают более перспективным строительство надземных многоуровневых парковок.

Он также пояснил, что недавно принятым генеральным планом предусмотрено развитие парковочного пространства в формате надземных перехватывающих парковок. В районе Сапунгорского разъезда (близ Ялтинского кольца) предполагает размещение такой парковки в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

— Это будет парковочное пространство на тысячу мест. Парковка будет перехватывать потоки со стороны Симферополя и Ялты. В дальнейшем там будет организована мини-автостанция, чтобы все прибывающие в город на своем личном автотранспорте граждане могли оставить свой автомобиль на парковке и передвигаться на общественном транспорте, — пояснил С.Таматаев.

Он считает, что город необходимо разгрузить от личного транспорта.