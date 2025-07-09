О досрочных пенсиях многодетным матерям спросят у министра труда

Могут ли женщины, родившие и воспитавшие трех и более детей не на территории России, претендовать на российскую досрочную страховую пенсию? Этот вопрос подняли 8 июля на заседании Законодательного собрания Севастополя.

Депутат Александр Кулагин представил проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания города Севастополя к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову о необходимости выработки единой правовой позиции при досрочном назначении страховой пенсии женщинам, родившим трех и более детей».

По словам парламентария, к нему на общественных приемах обращаются женщины, которым отказано в назначении досрочной пенсии по старости в связи с тем, что их дети были рождены и воспитаны не на территории бывшего РСФСР и территории Российский Федерации.

— Пенсионный фонд отказывает в связи с тем, что по определенным странам у нас произошла денонсация соглашений [о труде] — Украина, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, — уточнил А.Кулагин.

Так в Севастополе в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года было отказали в установлении досрочной страховой пенсии по старости из-за неучтенного стажа за период ухода за детьми в связи с отсутствием соглашения с Узбекистаном — двум женщинам, с Украиной — четырем, Азербайджаном — одной, по иным причинам — 16 заявительницам.

Члены постоянного комитета заксобрания по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи проанализировали судебную практику и выяснили, что действительно в федеральном законе нет указаний, где должны были быть рождены дети. При этом конституционные инстанции в одном случае принимают решения в пользу заявителей, в другом — в пользу Социального фонда.

— Для севастопольцев этот вопрос очень актуальный. Мы понимаем, что сейчас на пенсию могут выходить женщины, у которых дети могли быть рождены в государстве Украина и в связи с отсутствием соглашения им может быть отказано в досрочном назначении пенсии, —пояснил А.Кулагин. — Такая история актуальна и для крымскотатарского населения, дети которых рождались в Таджикистане, Узбекистане .

При этом некоторые суды считают, что никакого внесения изменений в законе не требуется, поскольку там не указано, где должны были родиться дети. Значит, и заявительница имеет право на досрочный выход на пенсию. Правовая коллизия!

Обращение к Министру труда и социальной защиты РФ о необходимости выработки единой правовой позиции по этому вопросу был принят парламентариями единогласно.