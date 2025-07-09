О безопасности пешеходов все-таки позаботились

Обустроить наземный пешеходный переход, нанести дорожную разметку, положить лежачих полицейских и установить дорожные знаки на пересечении улиц Керченская и Бутакова (на спуске на улицу Новороссийская) жители окрестных домов в районе рынка «Чайка» просили уже давно. И не случайно: спускаясь с верхнего лестничного пролета, пешеходная лестница пересекает автомобильную дорогу. То есть, идущий по лестнице пешеход, преодолев последнюю ступеньку, неожиданно для себя оказывается прямо на проезжей части ул.Керченской. И для водителей этот участок непростой: появление пешеходов на дороге каждый раз происходит неожиданно из-за забора дома на Бутакова, 50.

В летом 2023 года «Севастопольская газета» обратилась в городской департамент транспорта с информационным запросом, а также предостережением, что такая ситуация однажды может привести к трагедии, и попросила обезопасить данный участок дороги.

Невзирая на все приведенные в запросе аргументы, в дептрансе обустраивать пешеходный переход отказались. Сослались на недостаточную интенсивность автомобильного и пешеходного движения на данном участке дороги. И то, и другое, по данным департамента, не отвечало требованиям ГОСТа для устройства наземных переходов.

Но то было в 2023 году! В 2025-м в связи с началом ремонта подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского, ситуация существенно поменялась. Движение машин по ул.Керченской стало куда интенсивнее. И пешеходов, вынужденных обходить перекрытый спуск, явно прибавилось. Теперь аргументы «Севастопольской газеты», изложенные в новом информационном запросе, департамент во внимание принял. И вот — на дороге нарисовали «зебру» и установили соответствующие дорожные знаки «Пешеходный переход».