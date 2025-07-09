Молодожены из Севастополя стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Пара из Севастополя зарегистрировала брак в первый день фестиваля.

Масштабный праздник любви и семейных традиций проходит в Москве с 8 по 10 июля, в эти дни зарегистрируют браки более 200 пар из всех регионов страны. В их числе — севастопольцы Федор Быковский и Ирина Нагибина. Жених — потомственный военный, инженер Авиационного Комплекса, служит в 318 Отдельном смешанном авиационном полку. Невеста — главный специалист-эксперт департамента финансов правительства города. Со столицей у пары связаны яркие воспоминания: молодой человек принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 2021 году, а девушка представляла Севастополь на Международной выставке-форуме «Россия». Поэтому они решили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале.

«Это было очень эмоционально, мы в полном восторге. Замечательное мероприятие и мы очень рады, что выпал шанс принять в нем участие. Для крепкой семьи самое главное взаимопонимание, любовь и верность друг другу», — поделились впечатлениями о свадебном фестивале молодожены из Севастополя.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.