Многодетную семью наградили почетным знаком

В День семьи, любви и верности депутаты законодательного собрания единогласно приняли решение о награждении семьи Станислава и Людмилы Сагоновых почетным знаком «Родительская слава города Севастополя».

В семье Сагоновых пятеро детей. Старший сын — студент СевГУ, остальные дети — ученики средней школы №19. Семья ведет здоровый образ жизни. Родители занимаются воспитанием детей, поддерживают их творческие начинания, развивают в них общественную активность. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, поддержка. Дети принимают активное участие в школьных конкурсах, викторинах и олимпиадах.

Почетным знаком «Родительская слава города Севастополя» — наградой Законодательного собрания города с 2016 года награждаются жители Севастополя — родители, которые достойно воспитывают или воспитали пятерых и более детей и в знак признания их заслуг перед обществом.