Из-за жары в Ялте взорвался электросамокат

Самокат, стоявший на зарядке в подвале на набережной, взорвался в из-за аномальной жары, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Транспортное средство заряжалось в полуоткрытом подвальном помещении на Приморском пляже. Возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России сотрудником Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, который находился в Ялте в отпуске. Спасатель не дал распространиться огню на другие самокаты, говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию, уточнив, что инцидент произошел в одном из пунктов проката техники на набережной города.

В МЧС отметили, что литий-ионные аккумуляторы огнеопасны, температура их горения свыше тысячи градусов. Такие аккумуляторы нужно хранить вдали от источника тепла и не оставлять надолго на зарядке.