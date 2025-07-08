За пять месяцев на еду и одежду севастопольцы потратили 50 миллиардов рублей

Это на пять миллиардов больше, чем за тот же период 2024 года.

Согласно данным Крымстата, оборот розничной торговли в Севастополе за январь-май текущего года составил 49,74 млрд рублей. В фактических ценах население города израсходовало на приобретение товаров на 4,9 млрд рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями было сформировано 94,7% оборота, из них крупными организациями — 48,2%, индивидуальными предпринимателями — 22,5%, доля розничных рынков и ярмарок составила всего 5,3%.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 26,24 млрд рублей. В фактических ценах расходы населения на покупку продовольственных товаров по сравнению с прошлым годом увеличились на 3,5 млрд рублей. Удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли составил 52,8% , что на 2,1% больше чем за этот же период прошлого года. Непродовольственных товаров продано на 23,49 млрд рублей. Удельный вес непродовольственных товаров составил 47,2%.

По данным Росстата, в мае цены в Севастополе выросли на 0,98% к апрелю. Годовая инфляция замедлилась и составила 13,37%. Это выше, чем в целом по стране (9,88%).

Значительнее всего в мае повысилась стоимость услуг. При этом годовой рост цен на них остался ниже общего уровня инфляции. Продовольственные товары за месяц заметно подорожали, и накопленный за 12 месяцев прирост цен был по-прежнему наибольшим.

Стоимость непродовольственных товаров в мае росла умеренно, а в целом за год прирост цен на них был ниже, чем на продовольствие и услуги.