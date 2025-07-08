Внутренние дороги в СНТ за счет города построить не получится

По словам главы города, поступает много обращений от граждан по вопросу прокладки дорог внутри СНТ.

— Мы пошли сейчас по отдаленным ИЖС, где никогда ничего не делалось и начали делать потихоньку дороги. В ответ люди стали к нам обращаться, и 70% этих обращений касаются СНТ, — сказал он.

В связи с этим он дал поручение горхозу провести разъяснительную работу с жителями СНТ, что статус СНТ позволяет довести дороги только до границ товарищества, но в самом поселке это невозможно, поскольку там наступает ответственность самих жителей.

— При этом статусе юридически это невозможно. Надо с председателями еще раз поговорить, пусть людям объяснят, мы можем только до границ СНТ провести. Если статус не меняется, и они не хотят его менять. Потому что потом председатели ходят и рассказывают жителям, что это город ничего не делает. Догазификацию сейчас можно в СНТ делать, это решение федеральное, по дорогам такого решения нет, — объяснил М.Развожаев.

Он же добавил, что теоретически непростой способ решить проблему существует, он связан с передачей земельных участков для общего пользования.

Тема была озвучена в связи с принятием на заседании правительства Севастополя постановления, корректирующего после проведенной дептрансом инвентаризации перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, с учетом их технико-эксплуатационных показателей.