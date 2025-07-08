Украинский агент приговорен к 17 годам лишения свободы

В суде установлено, что В.Сороколетов в сентябре 2023 года вступил в чат-контакт интернет-мессенджера, координируемый ГУР МОУ, для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. В тот же день он сфотографировал и собрал сведения о месте дислокации объекта Министерства обороны Российской Федерации и опубликовал эти данные в чат-контакте иностранной спецслужбы.

Преступная деятельность агента пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил В.Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.