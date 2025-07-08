Приложение «Госуслуги.Дом» подскажет телефон аварийной службы

Жители многоквартирных домов могут оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) по официальному телефону, который управляющая организация внесла в государственную информационную систему ЖКХ.

Для вызова аварийной бригады:

— На главном экране приложения «Госуслуги.Дом» нажмите кнопку «Авария».

— Система выдаст варианты аварий: прорыв трубы, отключение электричества, запах газа и др.

— Внизу экрана появится актуальный номер диспетчера аварийной службы — набирайте.

Авторизоваться в приложении нужно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

В Севастополе более 30 тысяч жителей пользуются мобильным приложением «Госуслуги.Дом», сообщили в пресс-службе правительства города.