Покажут живопись Куинджи и Крымова

Выставку-блокбастер художественных работ двух российских мастеров живописи в Российской галерее искусств назвали «К2. Куинджи–Крымов». Это новый проект, реализуемый для популяризации творчества двух выдающихся русских пейзажистов.

Контраст света и тени был одним из главных изобразительных приемов Архипа Куинджи — самого популярного мастера эффектного пейзажа в русской живописи последней четверти XIX — начала XX века.

Николай Крымов — русский советский художник, известный своими пейзажами, сценографией и педагогической деятельностью.

Посетителям выставки смогут проследить влияние Куинджи на развитие теории тонов в работах Крымова, а заодно изучить и сравнить пейзажи представителей Санкт-Петербургской и Московской художественных школ,

Выставка откроется 11 июля и продлится до 28 сентября по адресу: Севастополь, ул.Портовая, 17.