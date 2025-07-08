Обещают активизировать паромное и катерное сообщение

По словам и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, паромное сообщение на сегодняшний день работает и, как показывает практика, пользуется спросом.

– На сегодняшний день, у нас на линии работает один паром, второй буквально со вчерашнего дня встал для проведения регламентных работ. Через две-три недели паромов на линии будет два, – сказал глава дептранса.

Он также сообщил, что сейчас шесть катеров обслуживают Севастопольскую бухту, один из них курсирует в Инкерман, три катера задействованы на основной линии «Графская пристань – площадь Захарова», еще два ходят на Радиогорку. В перспективе ожидается получение новых катеров.

– Согласно последней информации, два катера – уже в довольно высокой степени готовности, мы планируем к концу года их уже получить и после проведения всех регистрационных действий вывести на линию, – сказал С.Таматаев.

С.Таматаев также рассказал о продолжающемся ремонте старых катеров. По его словам, «Григорий Овчинников» находится в высокой степени готовности, в этом году его обещают вывести на линию.