Не захотел продавать автомобиль за 106 тысяч рублей

Житель Балаклавы погасил долги за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД только после ареста автомобиля «Рено Логан» из-за угрозы его продажи в счет погашения задолженностей.

Длительное время житель Балаклавы не оплачивал счета за коммунальные услуги: набежало 53 тысячи рублей. Кроме этого он игнорировал выписанные штрафы за нарушение ПДД. Таких накопилось на 34 тысячи рублей.

На должника возбудили исполнительные производства. Чтобы побудить гражданина заплатить, его банковские счета арестовали, наложили запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем «Рено Логан» и ограничили право на выезд за границу. Приставы выписали постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в 19 тысяч рублей. Но мужчина все равно долги не оплатил.

Во время рейда автомобиль злостного неплательщика был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Прибывший на место судебный пристав составил акт описи и ареста «Рено Логан».

Находившийся за рулем владелец был предупрежден, что арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения задолженностей. Желая сохранить автомобиль за собой, житель Балаклавы в тот же день перечислил необходимую сумму на депозитный счет отделения судебных приставов, погасив и долг по коммунальным услугам, и штрафы ГИБДД, и исполнительский сбор в полном объеме, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.