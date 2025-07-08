В России сегодня наблюдается острая нехватка медицинских кадров: стране нужны 23 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер. Дефицит медперсонала каждый чувствует на себе — и крымчане, и жители Севастополя все громче жалуются на нехватку врачей как общей практики, так и узкой специализации.

На выездном заседании фракции ЛДПР в ГД РФ, которое состоялось накануне в Рязани, председатель партии Леонид Слуцкий представил комплексную программу по преодолению кадрового дефицита в здравоохранении. Проект включает в себя меры, направленные на повышение престижа профессии медика и привлечение специалистов в регионы.

По словам принимавшего участие в форуме севастопольского представителя ЛДПР Ильи Журавлева, ситуация в Севастополе давно вызывает серьезную обеспокоенность. Жители вынуждены выстаивать многочасовые очереди за элементарной медицинской помощью, а запись к узким специалистам расписана надолго вперед. Причины – нехватка оборудования, перегрузка врачей и низкие зарплаты.

Для выхода из кризисной ситуации ЛДПР предлагает следующие меры:

— Единая система оплаты труда: Введение единой справедливой системы оплаты труда для медицинских работников по всей стране вне зависимости от региона.

— Поддержка переезда в село: Увеличение выплат при переезде в сельскую местность и удаленные регионы, расширение программы «Земский доктор» с выплатами до трех миллионов рублей.

— Льготы для медработников: Введение льготной ипотеки и «губернаторских» выплат для фельдшеров и медсестер.

— Привлечение молодежи: Создание профильных медицинских классов в школах, учреждение именных стипендий для студентов медицинских колледжей и вузов.

— Доступное образование: Увеличение набора на целевое обучение среднего медицинского персонала за счет региональных средств, контрольцен на платное образование в медицинских вузах.

— Приоритет для российских студентов: Прием на бюджетные места в государственные медицинскиевузы только российских граждан.

«В каждой районной поликлинике должен быть терапевт, в каждом селе — фельдшер! ЛДПР сделает всё, чтобы в каждом городе и посёлке не забывали о здоровье русских людей, — подчеркнул Л.Слуцкий. — Мы будем требовать конкретных решений, будем контролировать их выполнение».

Координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев назвал представленную программу грамотной и продуманной, отметив системный подход к решению проблемы и ее востребованность на Крымском полуострове.

«Считаю, что в Севастополе уже сейчас необходимо приступить к реализации представленной программы на практике. Нельзя больше делать вид, что проблемы не существует. Откладывая реформы «на потом», мы рискуем не чем-то абстрактным, а здоровьем конкретных людей», — заявил И.Журавлев.