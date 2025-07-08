Геодезисты и картографы учатся пилотировать дроны

Цифровизация активно входит в повседневную практику землеустройства и картографии. Специалисты Росреестра повсеместно проходят обучение на пилотирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Начальник отдела геодезии и картографии Юлия Изосимина и другие специалисты успешно завершили курс по управлению БПЛА, чтобы в будущем применить свои знания на практике, сообщила пресс-служба Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Традиционные методы геодезических изысканий, особенно в труднодоступных районах — заболоченных местностях, горных массивах, густых лесах — всегда были сопряжены с огромными временными и финансовыми затратами. Команды геодезистов проводили недели, а иногда и месяцы, выполняя наземные измерения, преодолевая километры по бездорожью, используя устаревшее оборудование и сталкиваясь с множеством объективных ограничений.

Точность получаемых данных оставляла желать лучшего, а обработка информации занимала много времени. Внедрение БПЛА кардинально меняет ситуацию. Современные дроны, оснащенные высокоточными GPS-модулями, лидарами, и фотокамерами высокого разрешения позволяют значительно сократить время обследования, повысить точность измерений, снизить временные затраты и обеспечить безопасность сотрудников.