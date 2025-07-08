Дирофиляриоз — опасная, но редкая для Крыма болезнь

Тем не менее, в этом году на полуострове зафиксирован один случай заболевания дирофиляриозом. В прошлом году — три. Заражение происходит через укус комара.

О том, что это за заболевание. «Севастопольская газета» поинтересовалась в Межреспубликанском управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Вот что нам ответили.

Виноваты паразиты

Дирофиляриоз относится к группе заболеваний, вызываемых паразитированием нематоды в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве органа зрения, в половых органах, молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека. Это тканевой гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. На сегодняшний день считается, что дирофиляриоз человека — редкая глистная инвазия.

Опять комары

Заражение человека происходит трансмиссионным путем через укусы кровососущих комаров определенных родов. Источником заражения комаров являются инвазированные домашние собаки, а также кошки. Реже — дикие плотоядные (волки, лисицы и др.).

Передача инвазии человеку осуществляется комарами, зараженными инвазионными личинками дирофилярий. Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет, в зависимости от состояния имунной системы организма и скорости развития паразита.

Только хирургическим путем

Единственный способ избавиться от личинки — удалить ее хирургическим путем. При несвоевременном удалении гельминта может происходить развитие абсцесса в месте его локализации. Необходимо подчеркнуть, что применение противоглистных препаратов не дает никакого результата.

Ничего экстраординарного!

Что касается Крыма, то ничего экстраординарного в случаях дирофиляриоза нет. Регион полностью подходит по условиям. Переносчиками могут быть разные виды кровососущих комаров.

В отдельные годы в Крыму регистрировались ранее и регистрируются в последние годы единичные случаи заболевания дирофиляриозом. Так, в 2024 году было зарегистрировано два таких случая в Севастополе и один случай в Республике Крым. За полугодие 2025 года уже был один случай.

Ситуация на контроле

Паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» внедрена методика и проводятся исследования комаров на наличие в них личинок дирофилярий, положительные результаты установлены не были.

Српецифической профилактики про дирофиляриозе не существует. К неспецифическим относятся:

— Предотвращение контакта с комарами — пользоваться специальными спреями- репеллентами от насекомых, желательно длительного действия, и стараться минимально обнажать кожу, находясь на природе.

— Не допускать комаров в закрытые помещения — устанавливать противомоскитные сетки. В помещения применять фумигаторы.

– Проведение ларвицидных обработок на водоемах и дезинсекционных мероприятий имаго комаров.

— При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения, следует немедленно обратиться к врачу. Чем быстрее будет выявлен и извлечен паразит тем меньше время он успеет причинить своим нежеланным соседством.

ВОЗ не дремлет

В 2017 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила документ «Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции на 2017-2030 гг.). Дирофиляриоз в их числе. В документе представлены стратегические рекомендации для стран и партнеров по скорейшему повышению эффективности борьбы с переносчиками — основного метода профилактики заболеваний и реагирования на вспышки.

Еще одним важным условием сдерживания и элиминации (исключение или устранение – ред.) заболеваний является обеспечение доступа к воде и средствам санитарии.