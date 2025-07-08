Аномальная жара прогнозируется в Крыму до воскресенья

Аномально жаркая погода ожидается в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит на 7 градусов климатическую норму, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму с 8 по 12 июля», — цитирует сообщение РСЧС ТАСС.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток (8-10 июля) тропическая воздушная масса, высотный барический гребень обусловят на полуострове жаркую и сухую погоду. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...20°, на побережье до 23°; днем 33...38°, в горах 25...30°.