Альтернативный проезд в Арбухту будет не для всех

Новый участок двухполосной дороги от здания Морского гидрофизического института построили для автотранспорта, обслуживающего инфраструктурные объекты на мысе Хрустальный, сообщил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, новый участок дороги длиной 72 метра построили за месяц. Необходимость в такой дорожной перемычке глава дептранса объяснил принятым решением с 9 июля закрыть на ремонт въезд на набережную Клокачева со стороны Артбухты для снижения нагрузки на причалы №156 и №157.

— Специализированная организация обследовала состояние причалов и выдала рекомендации снизить на них нагрузку. Причина — обозначившаяся деформация бетонного покрытия, что связано с определенными негативными процессами, влияющими на целостность конструкции. Мы эти рекомендации выполнили, и с завтрашнего утра перекрываем въезд, — объявил С.Таматаев.

Для регламентирования проезда перед новым участком дороги уже установили будку для службы охраны.

При этом С.Таматаев пояснил, что возникшие деформации причалов пока не критичны и не влияют на безопасность пешеходов. Поэтому пешеходная зона со стороны Артбухты остается — для прохода на пляж «Хрустальный» никаких препятствий нет.

В дальнейшем, по словам чиновника, правительство Севастополя планирует провести изыскания для дальнейшего капитального ремонта или реконструкции причалов.

— Сейчас мы определяем источник финансирования, определенные намерения у нас есть, будем заниматься этими причалами, — пообещал С.Таматаев.

Он также напомнил, что в настоящее время оба причала не эксплуатируются. В прежние времена они использовались под прием катеров типа «Комета». После капремонта или реконструкции их могут использовать для такого туристического транспорта.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты» о планах реконструкции Артбухты, не предусматривающих наличие паромной переправы, С.Таматаев ответил, что даже в этом случае останутся катера, которые будут эксплуатироваться для перевозки пассажиров.