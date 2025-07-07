Завершить расчистку русел рек обещают в октябре

Об этом 7 июля на заседании городского правительства сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Она доложила о ходе работ по расчистке русел рек, находящихся на территории Севастополя.

Работы сотрудниками ведомства ведутся с июня 2025 года, расчищают русла рек Черной и ее притоков, Сухой речки, Байдарки, Бельбека. Задача – убрать в руслах (на протяжении почти шести километров) заторы, поваленные деревья, кустарники и донные отложения.



По словам Ю.Гавриловой. участки расчистки реки Черной в районе Черноречья, Хмельницкого и Сахарной Головки определены с учетом прошлогоднего паводка. Первый участок в районе Черноречья, протяженностью 1,4 км, уже расчистили, в настоящее время работы продолжаются на втором участке. Одновременно специалисты приступили к расчистке Сухой речки.

Работы финансируются как из средств федерального и регионального бюджетов, причем, в 2025 году финансирование увеличено более, чем в шесть раз. Ю.Гаврилова также рассказала о проводимых работах по определению гидрологических и морфологических характеристик неизученных пока водных объектов.

По ее словам, исследуют реки Крутой Яр, Монастырскую, Лиманскую, Карамыш-Узень, Кубалар, Аян, Деймель-дере, водоем без названия в Оборонном, водоем Зеленуха, озеро Полезное, водоем в Любимовке. В дальнейшем их планируется внести в государственный водный реестр.



– Принимаемый меры позволят снизить риски подтоплений населенных пунктов в паводковый период и обеспечить экологическую безопасность территории города, – пояснила Ю.Гаврилова.



Она также поделилась информацией о выделении средств на оперативную ликвидацию возможных заторов в осенне-весенний период, что создаст определенную гарантию защиты существующей инфраструктуры и социальных объектов.