ВОЗ призывает поднять цены на алкоголь, табак и газировку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к правительствам странам мира с инициативой увеличить в полтора раза цены на алкоголь, табак и сладкую газировку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Там считают, что повышение налогов на эти три продукта может в ближайшие 10 лет предотвратить до 50 миллионов смертей и принести государствам до 1 трлн долларов США, которые было бы рационально использовать на цели здравоохранения, образования и соцподдержки. Инициатива получила название «3 к 35», она заключается в попытке сократить потребление табака, алкоголя и сладких напитков за счет повышения цен на них.

Специалисты ВОЗ установили, что именно табак, алкоголь и напитки с высоким содержанием сахара способствуют эпидемии неинфекционных заболеваний: рака, диабета, сердечно-сосудистых болезней, на долю которых приходится более 75% всех случаев смерти в мире. Повышение налогов на эти вредные продукты организация считает действенным инструментом. По заявлению ВОЗ, во многих странах, предлагаемая мера действительно работает. Так, с 2012 по 2022 годы 140 государств повысили налоги на табак, в результате чего цены выросли более чем на 50% в реальном выражении, а возможность масштабных изменений стала очевидна.

В том, что более высокие налоги на вредную продукцию снижают ее потребление и увеличивают доходную часть бюджета, убедились правительства самых разных стран, от Колумбии до Южной Африки. В то же время, в мире есть страны, которые до сих пор предоставляют налоговые льготы так называемым вредным индустриям, от чего ВОЗ и призывает отказаться, поддержать инициативу «3 на 35» и взять курс на рациональное и эффективное налогообложение в целях защиты здоровья.