Водится ГОСТ на школьную форму

В России 1 июля 2025 года вступил в силу новый ГОСТ на школьную форму. Документ опубликован на сайте Росстандарта .

Новый стандарт распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Согласно документу, к основным изделиям школьной формы относятся блузка, жилет, пиджак/жакет/блейзер, кардиган, джемпер, свитер/водолазка, рубашка, платье/сарафан, юбка, брюки, шорты и комбинезон. На обувь и спортивную одежду стандарт не распространяется.

Среди основных требований — форма, изготовленная по утвержденному стандарту, должна соответствовать требованиям по безопасности и качеству, например, воздухопроницаемости и износостойкости. Однако производителей не ограничивают в выборе фасонов или цветовой палитры. Так по требованиям ГОСТа, гигроскопичность ткани должна быть не ниже 9%. Вся информация о составе и характеристиках изделия должна указываться на этикетке. Если форма соответствует стандарту, на ней размещается маркировка «Честный знак».

Стоимость школьной формы, соответствующей ГОСТу, будет выше: необходимо закупать сертифицированные ткани, проходить проверки и оформлять документы. Натуральное сырье во многих регионах России не производят, поэтому его закупают в соседних субъектах или за рубежом, например, в Турции. Фурнитура чаще всего поставляется из Китая.

По новым правилам школьная форма должна носить светский характер, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Также рекомендуется размещать на школьной форме изображения с государственной символикой и геральдикой.

Исходя из классификации, школьная форма делится на два вида: повседневная и торжественная, которая в свою очередь может быть дополнена торжественной сорочкой и другими аксессуарами, а размеры формы должны соответствовать размерным признакам типовых фигур мальчиков и девочек.

До сих пор требования к школьной форме определялись в основном внутренними правилами учебных заведений.