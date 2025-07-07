С внесением изменений в госпрограммы не торопятся

На внеочередном заседании городского правительства, собранного 7 июля после внесения депутатами заксобрания изменений в бюджет 2025 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев попенял подчиненным на неоперативность.

— Только половина госпрограмм готова к заседанию правительства. Завтра можно было бы уже начать финансировать, а так придется до четверга ждать. Лето, что ли, началось? Рассказываете, что деньги нужны, мы принимаем в срочном порядке бюджет, договариваемся, и теперь полгода начинаем вносить их в госпрграммы. Все расходы понятны, вы с нами приходили, но три строчки записать в программу сложно? — обратился к подчиненным М.Развожаев.

Он же перечислил не откорректированные до сих порт программы: «Жилище», «Здравоохранение», «Экология», «Соцзащита», «Развитие информационного общества».

— К четвергу, к очередному заседанию правительства, чтобы все готово было! Сами у себя время забираете на освоение денег, — распорядился глава города.

Как сообщалось, бюджет Севастополя на 2025 год 1 июля был откорректирован. Доходная часть увеличена на 11,9 млрд рублей, а расходная — на 11,3 млрд.