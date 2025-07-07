«Проголосовав» за домофон, мужчина лишился 120 тысяч рублей

Мужчине через мессенджер позвонил «представитель фирмы по обслуживанию многоквартирных домов». Под предлогом «голосования» за установление оборудования на дверь подъезда он попросил продиктовать поступивший смс-код. После этого с потерпевшим вышел на связь сообщник дистанционного афериста — «сотрудник службы безопасности банка», сообщив, что конфиденциальные данные попали в руки злоумышленников, для предотвращения хищения необходимо перевести все деньги на «безопасный» счет.

Для «спасения сбережений» пенсионер назвал номер своей банковской карты и лишился более 120 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступления.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю напоминает, в случае поступления подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с мошенниками и обратиться в полицию по телефону 102.