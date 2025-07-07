Продал револьвер деда

Вынесен приговор в отношения 26-летнего жителя Севастополя, который занимался незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что в апреле 2024 года молодой человек обнаружил в гараже револьвер Galand и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил его покойный дед. Мужчина забрал находку домой, нашел покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тысяч рублей.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ во взаимодействии с УМВД России по Севастополю. Оружие и патроны изъяты из незаконного оборота.

Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре города.