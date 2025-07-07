Пострадавших эвакуировали с «Инжира» и «Яшмового» катером

Упавшего на камни молодого человека и перегревшуюся на солнце женщину оперативно доставили в медучреждения морем.

Две успешные спасательные операции провели в Севастополе 6 июля поисково-спасательные подразделения «Юг», «Таврос» и бригады скорой помощи.

В районе пляжа «Инжир» молодой человек сошел с проторенной тропы и упал с 20-метровой высоты на крупные камни береговой линии. В результате он получил тяжелые травмы — черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, перелом таза и рваную рану бедра. На момент обнаружения пострадавший был в сознании, но его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Спасателей и медиков к месту происшествия доставил быстроходный катер «Питон» спасслужбы Севастополя. Пострадавшему оказали первую помощь и стабилизировали его состояние. При помощи специальных носилок его загрузили на борт катера и доставили в Балаклаву, где передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Второе происшествие случилось на пляже «Яшмовый». В спасательную службу поступил сигнал, что отдыхающей резко стало плохо. На место незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Спасатели оперативно эвакуировали женщину с пляжа на катере в Балаклаву, где ее ждала бригада скорой помощи.

Медики установили, что причиной ухудшения самочувствия стало резкое повышение артериального давления, возникшее, вероятнее всего, из-за перегрева на солнце.

Катер «Питон» который раз показал высокую эффективность в чрезвычайных ситуациях. Его конструктивные особенности обеспечивают мягкость хода, что особенно важно при перевозке пострадавших с тяжелыми травмами.

Спасательная служба Севастополя напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха в прибрежных зонах и на естественных территориях. При возникновении любой угрозы жизни и здоровью незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.