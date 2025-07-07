Поплывший на площади Лазарева асфальт обещают подремонтировать

На поплывший на остановке на одной из центральных площадей Севастополя асфальт жители города пожаловались в Центр управления регионом, после чего вопрос был озвучен губернатором Михаилом Развожаевым 7 июля на внеочередном заседании правительства города.

— Мы видели. Оперативно приведем в порядок, — пообещал и.о.губернатора Павел Иено.

Он объяснил размягчение верхнего слоя асфальта высокими температурами и интенсивным движением общественного транспорта. Правда, как оказалось, процесс начался еще в прошлом году.

Как заверил П.Иено, какие-то работы уже проводились и даже остановочный комплекс был приведен в порядок. Что касается покрытия, то его верхний слой был выполнен из ЩМА — щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Губернатор поручил отремонтировать покрытие в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. П.Иено пообещал сделать это «в ближайшее время».