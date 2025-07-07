На ремонт тротуаров выделили 70 миллионов рублей

ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт с единственным поставщиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство пешеходной сети в городе Севастополе». В списке мест, запланированных к ремонту, территории во всех четырех районах, а также в самом центре города — на пл.Ушакова и Красном спуске. Всего 19 позиций.

Подрядчику АО «Севастопольстройпроект» выплачен аванс — 35 млн рублей.

Это же акционерное общество вероятно будет срочно приводить в порядок Исторический бульвар. Во время программы «Развожаев. Главное» 26 июня на СТВ глава города сообщил, что благоустройство разрушенного в 2018 году бульвара могут доверить госпредприятию «Севастопольстройпроект». Ранее губернатор попросил у Президента Владимира Путина на это 300 млн рублей.