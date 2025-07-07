На пожилого стрельца завели уголовное дело

Нетрезвый 73-летний житель Севастополя пытался доказать свою мужественность при помощи стрельбы из пистолета.

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего стрельбу в подсобном помещении кафе в Каче. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В субботу, 5 июля, находясь в состоянии эмоционального возбуждения пожилой мужчина вступил в конфликт со своей возлюбленной, работающей в кафе. В ходе ссоры он достал пистолет и произвел два выстрела в потолок.

На место происшествия прибыли полицейские, провели все необходимые следственные действия, изъяли и направили на экспертизу оружие, опросили очевидцев.

Мужчину задержали. Он рассказал, что стрелял холостыми патронами, а пистолет приобрел в интернете.