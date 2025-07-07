К УПРДОР «Тамань» есть претензии

Претензии к федеральному казенному учреждению УПРДОР «Тамань», которое обслуживает трассу «Таврида», были высказаны губернатором Михаилом Развожаевым на внеочередном заседании правительства Севастополя 7 июля.

По его словам, надо почистить желоба стока воды, поскольку там скопился мусор. Кроме того, отбойники покорежены, их тоже надо в порядок привести.

— Ощущение, как будто там полгода не появляется никто, — высказал недовольство М.Развожаев.

На обещание своего заместителя Павла Иено взять вопрос на контроль, губернатор пригрозил, что иначе он будет говорить с федеральным руководством.

На сайте Упрдор «Тамань» указано, что обслуживание 251 км автодороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» возложено на ООО «ЕТС КРЫМ», тел: +7(3752) 777-455.