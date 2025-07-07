К концу недели на юге России наступит настоящее лето

Температура на юге европейской части России к концу следующей недели в некоторых регионах составит 36-38 градусов. Вода на черноморском побережье прогрелась до 22-23 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае и Крыму, действительно настоящее лето будет буйствовать: температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Начиная с понедельника, показатель составит 30-33 градуса. И к концу недели она будет повышаться до 36-38 градусов», — сказал он.

По словам метеоролога, температура воды в Геленджике и Сочи составляет 22 градуса, в Анапе и Туапсе — 23 градуса. Прогревается вода и в Крыму, в Евпатории температура моря на текущий момент находится в пределах 17 градусов, в Феодосии — 18, в Ялте — 21 градус.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток (7-9 июля) погода на полуострове определяется тропической воздушной массой. Сохранится жаркая погода без осадков. Ночью местами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный. Ночью — слабый, днем — умеренный. Температура воздуха ночью 20...23°, в горах 12...17°, днем 31...36°, в горах и на побережье 25...30°.