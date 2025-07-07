Часть Севастополя на пять дней оставят без газа

Для проведения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту газопровода 8 июля с 8.00 до завершения работ 12 июля часть города будет отключена от газа.

ГУП «Севастопольгаз» просит абонентов быть внимательными и заранее перекрыть краны перед всеми газовыми приборами на указанный период.

Отключение затронет потребителей, проживающих на: пр.Генерала Мельника 4, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 37; СТ «Эра-1»; М.Бокарева; полковника Авраменко; Гр. Малышева; В.Колганова; Каспийская 95; Танкистов 8, 8А, 32, 60, 66, 68, 84, 92; пр.Танкистов 4, 5/7, 9, 9А; Днепропетровская 88; Курортная 12; Аэродромное шоссе; пер. Аэродромный; СТ «Ветеран»; ул.Дорожинского; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Персиковая; 4-я Ежевичная; 1-й и 2-й пер. Ежевичный; СТ «Березка»; СТ «Южный»; СТ «Черноморец»; СТ «Дружный»; СТ «Садовод»; М.Черноусова; А.Ханжонкова; СТ «Химик» уч.8, 9; СТ «Эдельвейс»; Эдельвейсовая; СТ «Медик-1»; СТ «Зеленстрой»; Агатовая; СТ «Восход»; СТ «Садыба»; 1-я Эдельвейсовая; Ирисовая; Шафрановая; Сапфирная; Согласия; Яхонтовая; Амет-хана Султана; Камышовое шоссе 16В/11А; СТ «Дорожник»; СТ «Дорожник-2»; СТ «Восход»; Шабалина 16-40, 57-75Б; ул. и пр. Стрелецкий; СТ «Малыш»; СТ «Катерник»; СТ «Вещевик»; СТ «Инициатор»; пр. и ул. Стрелецкая; Готская 2-32, 1-25; пр.Готский 2-14, 1-3; Молодых строителей 1-25; Липранди; Романтиков; пр.Лавандовый; Славянская; пр.Вербеновый; Марсовая; пер.Хризантем; Делегарда; аллея Астапова; Рыбальченко; пр.Розовый; Парижский б.; Сосновая; Босфорская; пр.Страбонов; б.Гераклейский; пр.Сиреневый; пр. Святославский; пр. и ул. Киммерийская; Фиолентовское шоссе 1-21; Океанская; Олимпийская; пер.Зеленый; Ольгинская; Митридатская; Штилевая; Генуэзская; Сарматская; Скифский; Греческая; К.Потапова 18, 20; СТ «Орхидея»; 3-й пер.Орхидейный; Камышовое шоссе 68-Б,68-В; «Рыбак-4а» уч.А-2, А-5, А-10; Вакуленчука, 53; пр.Стрелецкий, 37, 37А, 39; Молодых строителей, 1А, 2, 32; Маринеско; Косарева; Шевченко (кроме 8 А, Б, В, Г, Д, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28); Камышовое шоссе 37-Б (3 корпуса); Комбрига Потапова, 12-24, 21-37.

Восстановление газоснабжения будет производиться сотрудниками газовой службы поэтапно с 10 по 12 июля включительно.