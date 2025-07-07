Будут судить за организацию канала незаконной миграции

Сотрудница отдела по вопросам миграции УМВД России по Севастополю и трое сотрудников коммерческой фирмы обвиняются в создании преступного канала для получения иностранцами разрешений на проживание и работу в России.

Следствием установлено, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и работу на территории Российской Федерации. Используя прекратившего свою деятельность ИП, подельники обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.

Должностному лицу отдела миграционной службы по Гагаринскому району города еще вменяется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения. Для увеличения показателей работы, она незаконно ставила на учет иностранных граждан, а также ввела в заблуждение своих коллег о последующей передаче денег, полученных за фиктивную постановку на учет.

Обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранцев на территории РФ выявлены при взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, сообщила пресс-служба крымского главка Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд .