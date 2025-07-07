Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

Яхтенная марина в Балаклаве, которая принадлежала различным собственникам, возвращена в собственность государства и передана предприятию в госуправление, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на «круглом столе» в Совете Федерации на тему «Создание в России федеральных круглогодичных курортов: реализация федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

«Ранее, когда начинался проект, у марины было 10 различных правообладателей. Различными путями, в том числе судебным порядком, марина была возвращена в госсобственность и передана одному предприятию в государственное управление. Основная часть площадок передана для реализации инвестпроектов, разрабатываются несколько проектов планировки территории, строится балаклавский коллектор для обеспечения водоотведения», — цитирует М.Литовко РИА Новости.

Балаклавская яхтенная марина возводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Марина рассчитана более чем на 600 судов международного класса, а общая длина причальной инфраструктуры составит 1941 метр.

Помимо реконструкции набережных Балаклавской бухты ведется замена старых инженерных сетей, строительство ливневой канализации и канализационного коллектора. Параллельно будут восстановлены старинные дома и дачи, относящиеся к объектам культурного наследия. Генподрядчик строительства — ПАО «Мостотрест».

По поручению президента России создание марины — проект «Развитие Балаклавы» включен в перечень инвестиционных проектов по созданию круглогодичных морских курортов — «Пять морей и озеро Байкал».