Аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно

Авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого полуостров, к сожалению, теряет определенную долю туристов.

Вопросы состояния международного аэропорта «Симферополь» обсудили в ходе встречи руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«На встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым обсудили восстановление авиасообщения в перспективе и ряд вопросов материально-технического состояния международного аэропорта Симферополь имени И.К.Айвазовского <...> При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале.

По словам главы Крыма, «несмотря на временное закрытие воздушной гавани Крыма по соображениям безопасности, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны».

Как отметил Д.Ядров, несмотря на временное закрытие, аэропорту продолжают уделять должное внимание: «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели».

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.