В Крыму начался сезон стрижек альпак

«Стрижки происходят один раз в году, обычно в мае. Но в этом году лето запоздало, ночные температуры не позволяли начать стрижку раньше, мы ждали более стабильной погоды», — рассказал корреспонденту ТАСС директор парка Виктор Жиленко.

Стрижка помогает животным лучше себя чувствовать при высоких крымских температурах, которые устанавливаются на полуострове летом. Эскизы причесок помогают создавать посетители парка. По словам директора парка, шерсть раздают занимающимся изготовлением одежды крымчанам.

Также в парке родилась необычная альпака с кисточками на ушах — как у рыси, рассказал директор парка.

«На его голове уже есть шерсть, напоминающая шапку полярника, хотя обычно они рождаются с короткой шерстью», — сказал В.Жиленко.

Из-за особенности шерсти малыша назвали Полярник.