Таксист украл в туалете женскую сумочку

Оперативники задержали симферопольца, подозреваемого в краже дизайнерской сумочки, оставленной женщиной в туалете на автозаправке в Севастополе.

29-летняя местная жительница посетила с подругой санитарную комнату на заправке. В машину женщина вернулась без сумки стоимостью 10 тысяч рублей. Заметив пропажу, она сразу же вернулась на заправку, но сумка из туалета уже исчезла.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили личность злоумышленника и отправились в Симферополь задерживать 54-летнего таксиста.

Мужчина признался в содеянном. По его словам, он обнаружил сумку в туалете, забрал и подарил жене. Находившиеся внутри банковские карты и документы он выбросил.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.