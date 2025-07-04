Строителя укусила бешеная лиса

В селах Гончарное и Резервное введен карантин по бешенству животных.

В госветслужбу поступило обращение от рабочих-строителей, работавших в Варнаутской долине между селами Гончарное и Резервное. Одного из них укусила лиса.

Проведенные впоследствии лабораторные исследования подтвердили диагноз бешенство у животного.

Пострадавшего мужчину проинформировали о необходимости немедленно обратиться в медучреждение для антирабической профилактики (прививок), сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Карантин по бешенству введен в селах Гончарное и Резервное Орлиновского муниципального округа до 1 сентября 2025 года. В этот период посещение опасной территории посторонними лицами запрещено.