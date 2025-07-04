Сброс сточных вод в лечебное озеро выявили в Крыму

Сброс сточных вод с территории очистных сооружений в лечебное Сакское озеро выявили в Крыму, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

«Инспекторы Росприроднадзора совместно с прокуратурой зафиксировали сброс сточных вод в озеро Сакское (Крым) с территории канализационных очистных сооружений города Саки. Объект находится в ведении ГУП РК «Вода Крыма», — цитирует сообщение ТАСС.

Инспекторы обнаружили, что сброс сточных вод проводили через пластиковую трубу, выведенную в акваторию озера. Проведенные лабораторные анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предварительно, нанесен экологический ущерб в объеме 1,39 млн рублей. С требованием о компенсации Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Республики Крым.

Лечебное Сакское озеро, в которое входят Западный и Восточный бассейны месторождения лечебной грязи и рапы, располагается на территории городского округа Саки в Крыму.

В 1807 году французский ученый химик Феликс Де Серра произвел анализ сакских грязей, этот момент считается стартом освоения курортов Крыма. В 1926 году для изучения и сохранения лечебного озера была создана Сакская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС), в сферу деятельности которого входят не только рациональная эксплуатация и сохранение уникального месторождения целебных грязей, но и изучение других бальнеогрязевых экосистем страны. Сегодня свыше 100 российских санаториев используют Сакские лечебные грязи.