Расследовано убийство главы Новофедоровки, совершенное в 2010 году

Следственным отделом по городу Саки установлено, что у жителя Республики Ингушетия случился конфликт на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки. Утром 29 июня 2010 года злоумышленник в мотоциклетном шлеме, чтобы скрыть лицо, приехал на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки.

Глава сельсовета сидел в своем автомобиле. Обвиняемый подошел вплотную к двери, несколько раз выстрелил в жертву, а затем скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.

Личность подозреваемого была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.