После ремонта открыли лестницу в Килен-балке

Теперь жители Килен-балки и микрорайона Жидилова — школьники и заводчане смогут спокойно и безопасно ходить в школу и на работу. На всем протяжении 45-метровой лестницы установлены нержавеющие поручни, ступеньки выложены нескользящей клинкерной плиткой и появилось освещение.

«Да, я радуюсь. Потому что лестница в Килен-балке, сколько я себя помню, стояла в аварийном состоянии. Мы долго добивались, и вот теперь она такая красивая! Сегодня будем считать официальным днем открытия «Потемкинской» лестницы в Килен-балке после ремонта», — написала в соцсетях помощник депутата Александра Брыжака — Мария Кот.

Местные жители называют эту лестницу «Потемкинской» из-за большого количества ступеней. В Килен-балковской их 121, а в Потемкинской в Одессе — 192. Жидиловцы шутят: «Иногда название из народа становится официальным. Потому что все к нему привыкли!»

Капитальный ремонт лестницы обошелся городскому бюджету в 8,6 млн рублей.